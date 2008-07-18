Ющенко поздравил Нельсона Манделу

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поздравил Президента Южно-Африканской Республики в 1994-1999 годах Нельсона Ролихлахлу МАНДЕЛУ с 90-летним юбилеем.

“Убежден, что Ваша жизнь, борьба за права человека и преодоление режима апартеида будут служить ярким примером бескорыстного служения своему народу”, - говорится в приветствии В.ЮЩЕНКО, сообщает пресс-служба главы государства.

По словам Президента Украины, активная жизненная позиция Н.МАНДЕЛЫ была одним из определяющих факторов успешного развития Южно-Африканской Республики, а также обеспечения стабильности, мира и процветания во многих государствах Африканского континента.

В.ЮЩЕНКО пожелал Н.МАНДЕЛЕ “крепкого здоровья, неисчерпаемой энергии и дальнейших успехов в деле обеспечения развития демократии и прав человека в мире”.