Крымские власти ”готовы расстилать ковры и все, что хотите”

Крымские власти, несмотря на общественно-политическую нестабильность в Украине в конце весны и начале лета, считают нынешний курортный сезон удачным.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Симферополе заявил первый заместитель председателя Совета министров АРК Евгений МИХАЙЛОВ.

"Этот курортный сезон был необычным в плане тех событий, которые проходили не только в Крыму, но и по всей Украине, - заявил первый вице-премьер Крыма. - Сезон был с вакуумами, была плохая загрузка санаториев в начале лета и даже в июле… Сейчас же в наших санаториях и туристических комплексах нет свободных мест, это говорит о том, что Крым востребован".

Вместе с тем, по мнению Е.МИХАЙЛОВА, курортный сезон-2006 был бы более успешным, если бы украинцы и россияне были патриотами и отдыхали исключительно в Крыму, а не на заграничных курортах. "Мы подняли Турцию, мы подняли Кипр, мы подняли Болгарию. Мы увозим миллиарды долларов из Украины и России на заграничные курорты, - посетовал он. - Давайте будем более патриотичными и все лето отдадим Крыму".

Между тем первый вице-премьер признал, что, конечно, курорты Крымской автономии не идеальны, есть много проблем в обслуживании отдыхающих, которых нужно избегать в следующем курортном сезоне. В частности, по мнению Е.МИХАЙЛОВА, антирекламу курортам делают навязчивые торговцы на ЮБК и крымские таксисты, которые грубят приезжим.

Кроме того, Е.МИХАЙЛОВ заявил, что курорты Крыма можно поднять за счет привлечений иностранных инвестиций. "Мы готовы расстилать ковры и все, что хотите, чтобы к нам пришел инвестор", - отметил первый вице-премьер Крыма.