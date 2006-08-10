Подробности нападения на сотрудников ”Нашего радио”

Коллектив радиостанции "Наше радио" обратился с письмами к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО, премьер-министру Виктору ЯНУКОВИЧУ, министру внутренних дел Юрию ЛУЦЕНКО и генеральному прокурору Александру МЕДВЕДЬКО, в которых просит взять под личный контроль дело о нападении на своих сотрудников в центре Киева 8 августа 2006 года.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил генеральный директор ЗАО "Наше радио" Богдан БОЛХОВЕЦКИЙ.

По его словам, 8 августа около 13.00 возле офиса банка "Надра" по адресу ул.Артема, 15, неизвестные силой усадили трех работников радиостанции в автомобиль и вывезли их за город - в лес возле Вышгорода. "Нападающие требовали вернуть дипломат, о котором никто из захваченных ничего не знает, - сказал Б.БОЛХОВЕЦКИЙ. - Людей допрашивали четыре часа, узнали от них данные их родственников, угрожали расправой, одного из них били, поставили на колени и стреляли над головой, а затем, забрав деньги и мобильные телефоны, отпустили".

Как отметил руководитель радиостанции, инциденту предшествовало столкновение редакционного автомобиля, стоявшего в пробке, с внедорожником, который отбывая от стоянки банка, ударил его.

"После столкновения, - продолжил Б.БОЛХОВЕЦКИЙ, - водители обоих автомобилей вышли "выяснять отношения и договорились вызвать ГАИ". "Наш водитель, - добавил гендиректор, - вызвал по мобильному телефону инспекцию. В это время водитель внедорожника стал что-то искать в своем автомобиле, а затем подошел к нашему водителю и обвинил его в том, что тот украл какой-то кейс, дипломат или портфель".

По словам Б.БОЛХОВЕЦКОГО, сотрудники ГАИ, которые прибыли по вызову, "после короткого диалога с водителем внедорожника, поехали, даже не пообщавшись с водителем "Нашего радио".

Сейчас, как отметил руководитель радиостанции, заявление от пострадавших о нападении находится в Шевченковском райотделе милиции Киева, безопасность пострадавших обеспечена собственными силами сотрудников радиостанции, но, тем не менее, ее коллектив просит правоохранительные органы, со своей стороны, предоставить им необходимую защиту.

В то же время, отвечая на вопрос журналистов, с чем "Наше радио" связывает это происшествие, Б.БОЛХОВЕЦКИЙ ответил: "Мы пытаемся не оценивать, не классифицировать это, пока не будет четкого ответа со стороны правоохранительных органов".