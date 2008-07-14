Спасатели пытаются достать тело из медвежьего вольера (фото)
16:42, 14 июля 2008Разное
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Впечатлительных людей просим не смотреть
Как сообщал УНИАН, 13 июля утром около 9.30 в зоопарке Николаева два бурых медведя разорвали человека. По свидетельству очевидцев, нетрезвый посетитель пытался сфотографироваться с медведями, и упал к ним в вольер.
Милиция проводит расследование. Как сообщили УНИАН в Центре пропаганды ГУ МЧС Украины в Николаевской области, уже установлена личность погибшего, им оказался 27-летний мужчина по имени Дмитрий. Выясняются другие обстоятельства инцидента.
В то же время сотрудники зоопарка сообщили, что два уссурийских бурых медведя, которые вчера разорвали человека, будут находиться под особым наблюдением.
Фото Руслана Сирого / УНИАН
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