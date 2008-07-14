Спасатели пытаются достать тело из медвежьего вольера (фото)

Как сообщал УНИАН, 13 июля утром около 9.30 в зоопарке Николаева два бурых медведя разорвали человека. По свидетельству очевидцев, нетрезвый посетитель пытался сфотографироваться с медведями, и упал к ним в вольер.

Милиция проводит расследование. Как сообщили УНИАН в Центре пропаганды ГУ МЧС Украины в Николаевской области, уже установлена личность погибшего, им оказался 27-летний мужчина по имени Дмитрий. Выясняются другие обстоятельства инцидента.

В то же время сотрудники зоопарка сообщили, что два уссурийских бурых медведя, которые вчера разорвали человека, будут находиться под особым наблюдением.

Фото Руслана Сирого / УНИАН