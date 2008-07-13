Милиция начала регистрировать скутеры по решению облсовета

В Житомирской области милиция начала регистрировать скутеры, ссылаясь на соответствующее решение облсовета.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили в пресс-службе УМВД Украины в Житомирской области..

В сообщении отмечается, что 15 сессия V созыва областного совета приняла решение «Об утверждениях Порядка регистрации транспортных средств, объем двигателя которых не превышает 50 кубических сантиметров, выдачи талона о регистрации и карточках водителя».

Таким образом, облсовет решил упорядочить движение скутеров на улицах области.

Для рядового гражданина - владельца скутера это решение облсовета означает, что с 1 августа 2008 года каждый из них должен будет зарегистрировать свое транспортное средство в отделах Госавтоинспекции области, говорится в сообщении.

Водители без удостоверения на право управления транспортными средствами категории A,B,C,D,E, должны дополнительно прослушать курс лекций по Правилам дорожного движения и успешно составить тест на их знание. Предусмотрено также составление теста, который будет включать 10 письменных вопросов, экстерном. И, наконец, водителями транспортных средств, объем двигателя которых не превышает 50 куб.см, могут быть лица, достигшие 16-летнего возраста, напоминают стражи порядка.