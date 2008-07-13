Анджелина Джоли родила двойню и заработала 11 миллионов

Американская актриса Анджелина Джоли (Angelina Jolie), находящаяся в Ницце, родила двойню - мальчика и девочку, сообщает агентство AFP 13 июля со ссылкой на газету Nice-Matin, которая в свою очередь приводит слова врача-акушера Мишеля Сюсманна.

Близнецы появились на свет около 23.00 в субботу. Детей назвали Но Леон (Knox Leon), и Вивьен Маршелен (Vivienne Marcheline). Вес младенцев составил 2,27 и 2,28 килограмма соответственно. Сама Джоли после операции кесарева сечения чувствует себя нормально.

По сведениям газеты, эксклюзивная фотография близнецов была продана американской газете за 11 миллионов долларов. Эта сумма пойдет на благотворительные цели.

Таким образом, теперь у Бреда Питта и Анджелины Джоли шестеро детей. Трое из них приемные - шестилетний камбоджийский мальчик Мэддокс, четырехлетий вьетнамец Пэкс и трехлетняя эфиопская девочка Захара. Их собственный первенец, девочка Шайла, родилась в мае 2006 года.