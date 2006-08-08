”Звездные войны” станут 20-минутной комедией

Космическая сага "Звездные войны" будет "ужата" до 20-минутной пьесы и сменит жанр на комедию. Как сообщает BBC News, столь вольно распорядиться наследием Джорджа Лукаса намерена компания Reduced Shakespeare в сотрудничестве с телеканалом Sky Movies.

"В течение 20 минут мне предстоит побывать и Джабой Хаттом, и Джа-Джа Бингсом, и Дартом Вейдером", - прокомментировал проект один из основателей Reduced Shakespeare Эдам Лонг, который одновременно станет сценаристом и режиссером картины. По собственному признанию Лонга, он является одним из самых преданных поклонников саги в мире, поэтому он не намерен искажать суть и смысл первоисточника.

Кроме него в постановке задействованы еще несколько актеров компании. Съемки пройдут в лондонском театре Criterion. Что касается премьеры нового блокбастера, то она намечена уже на 17 августа. А с 26 августа Sky Movies намерен начать показ всех шести серий классической версии сериала.

Лента.ру