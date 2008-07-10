Российская политика “черных списков”: как должны действовать МИД и СБУ

В последние дни в СМИ вспоминали о заседании в Одессе депутатских групп Верховной Рады Украины и Государственной думы России по межпарламентским связям, на котором обсуждался вопрос так называемых «черных списков».

Показательно, что Украину в этих посиделках с россиянами постоянно представляют «народные избранники», которые имеют очень сомнительную репутацию и сидеть которые должны не в парламентских креслах, а в совсем других местах, – где они бы могли крепить дружбу между специфическими контингентами народов разных стран. Но сейчас все же не об этом... Хотелось бы высказаться относительно так называемой проблемы «черных списков».

На протяжении трех лет мы наблюдаем один и тот же сценарий.

Сначала одно из российских высокопоставленных должностных лиц, находясь в России или в Украине, делает заявление, которым ставит под сомнение территориальную целостность и неприкосновенность границ или откровенно и грубо вмешивается во внутренние дела Украины. Понятной реакцией на это является заявление МИД или СБ Украины, и это лицо объявляется «персоной нон грата». Потому что действительно, где же это в мире можно увидеть другую реакцию власти на подобные заявления и шаги тех или иных иностранных граждан.

После этого государственные деятели России выражают возмущение такими «неадекватными» по их мнению действиями украинской власти и при первой же возможности, которую они иногда сами же и создают, не впускают в Россию одного из общественных или политических представителей Украины. Которые, кстати, никаких публичных недружелюбных заявлений в адрес России не делали. Сразу после этого звучит громкое заявление российских властей предержащих с призывом отказаться от практики «черных списков». Вслед за этим украинская сторона отменяет предыдущие решения относительно лиц, которым запрещен въезд в Украину, при этом делает им «сотое китайское предупреждение». Через определенное время все повторяется снова и снова...

Российские власти предержащие все делают достаточно согласованно. Они отработали схему, которая дает возможность спокойно и без всяких последствий для себя вмешиваться в наши внутренние дела и зариться на территориальную целостность Украины, проводя активную пропагандистскую обработку как граждан России, так и соответствующих кругов в Украине.

Очевидно, что вина за такое развитие событий прямо лежит на МИД Украины и политическом руководстве государства.

Как по мне, их ошибка заключается в неправильной реакции на действия относительно немотивированного запрещения украинским гражданам въезжать на территорию России. Значительно более уместным было бы не спешить с отменой своих абсолютно правильных шагов относительно допуска в Украину лиц, которые своими заявлениями делают себе политическую карьеру у себя на родине. Следовало бы, во-первых, призвать Россию отказаться от практики немотивированного недопуска украинских граждан. Во-вторых – так же при первой же подходящей возможности не впустить в Украину того или другого господина из российского истеблишмента. При этом и ему самому, и российскому МИД публично объяснить, что это делается в ответ на аналогичные действия российской стороны, отмечая необходимость взаимно отказаться от такой практики (немотивированного запрещения). В то же время важно придерживаться позиции относительно запрещения въезда в Украину лицам, которые вредят украино-российским отношениям. В-третьих, хорошо было бы поручить посольству Украины в России значительно активнее разъяснять позицию Украинского государства относительно недопустимости как немотивированного взаимного недопуска граждан двух стран, так и любых заявлений, которые ставят под сомнение территориальную целостность государств и имеют целью вмешательство во внутренние дела друг друга.

Понятно, что такие действия украинской стороны вызовут уже не показное, а реальное возмущение северных соседей, которые не привыкли придерживаться норм международного права. В то же время опыт последних лет показывает, что именно жесткая и четкая позиция Украины помогает выстраивать куда более стабильные и спокойные отношения с Россией в той или другой сфере.

Борис Кушнирук, Киев