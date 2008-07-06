Парламентарии России и Украины говорили о “черных списках” и не только

5-6 июля в Одессе состоялось первое заседание депутатских групп по межпарламентским связям Верховной Рады Украины и Госдумы Российской Федерации, во время которого было принято решение о формировании общих подгрупп для активизации межпарламентского диалога и согласован график работы межпарламентской группы дружбы на ближайший год.

Как сообщила УНИАН пресс-секретарь сопредседателя группы с украинской стороны Наталии КОРОЛЕВСКОЙ Алла ГОДУНОВА, заседание состоялось по поручению председателя ВР Арсения ЯЦЕНЮКА, который призвал провести первую встречу группы дружбы парламентов двух стран.

“Всего сформированы 17 общих подгрупп, в частности, по аграрным, экономическим, правовым вопросам, свободы слова и другие”, - отметила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

По ее словам, в заседании приняли участие с украинской стороны представители всех фракций ВР.

По инициативе украинской делегации принято обращение, в котором отмечается, что, «учитывая важное значение Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной от 31 мая 1997 года для развития добрососедских партнерских отношений, считаем необходимым заключить межгосударственные соглашения в тех отраслях, которые представляют взаимный интерес и являются приоритетними для украинско-российского сотрудничества».

Российская делегация выступила с инициативой обсудить общее заявление о«необходимости отмены черных списков».

Как отметила Н.КОРОЛЕВСКАЯ, украинская делегация также согласилась, что существование “черных списков” не способствует налаживанию добрососедских отношений. По ее словам, «украинская делегация обсудит этот документ на заседании украинской части группы дружбы, которая включает 200 депутатов, для принятия окончательной редакции заявления».

Участник заседания, народный депутат Украины Ирина ГЕРАЩЕНКО подчеркнула, что «по мнению представителей коалиции, присутствовавшие на этой дискуссии, там должна быть зафиксирована позиция о недопустимости каких-либо призывов о нарушении территориальной целостности государств. Эти позиции отдельно зафиксированы украинскими представителями от коалиции”.

Также депутаты сообщили, что на протяжении двух дней в Одессе состоялись дискуссии о выполнении Договора и о перспективах развития двусторонних отношений.

Обе стороны высказались за необходимость активизировать двусторонний диалог, придать ему прагматизма и наполнить практическим содержанием.

Представители коалиции отметили стратегический характер двусторонних отношений и выразили убеждение, что парламенты двух стран должны способствовать, а не тормозить развитие этих отношений.