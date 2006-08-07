Возможен ли раскол в Партии регионов?

Выскажусь о возможностях раскола Партии регионов. Сразу оговорюсь, что донецкие расклады знаю только из открытых источников. Возможность скорого, в ближайшей перспективе, раскола ПР представляется очень маловероятной.

Тем не менее, считаю, что линии раздела могут пролегать между группами Ахметова (количество депутатов этой группы в разных источниках определяется от 30 до 70 – 80) и собственно Януковича (как показывает состав правительства, к ней могут тяготеть "осколки" из соратников Кучмы, частично – СДПУ(о) и пр.). Часто называют также группу Клюевых, группу Азарова, т.н. "харьковскую группу", "красных директоров" и пр. Относительно харьковчан скажу сразу – инициаторами раскола они не могут быть по причине малозначимости и финансовой несостоятельности (в сравнении, скажем, с предыдущими товарищами).

Но серьёзное противостояние потенциально может возникнуть только по оси Янукович – Ахметов, остальные группировки могут только примыкать к какой-либо из этих сторон, поскольку их кадровый потенциал и политическая узнаваемость не позволяют рассчитывать на успех в конкуренции с основными игроками. Что касается возможности откола части ПР и перехода на сторону, скажем, Президента или оппозиции, – такая возможность тоже не выглядит вероятной. Гарант не может восприниматься иначе как "лох", с которым хуже найти, чем с умным потерять. Относительно ЮВТ – такой переход в принципе возможен, но очень не скоро (ближе к выборам) и при наличии огромного числа дополнительных условий. Ключевое из них – поддержка или неподдержка Тимошенко со стороны представителей крупного "нерегионального" бизнеса (а таких в Украине чрезвычайно много).

В целом раскол в ПР может стать следствием обострения конкуренции за приватизируемую госсобственность, деньги госбюджета или другие блага. Пока предпосылок для этого нет – слишком велико полученное от предыдущих режимов наследство.

Другой возможной причиной может стать резкое ухудшение социально-экономического положения в стране, чему очевидных предпосылок, кроме негативных ожиданий, пока нет.

Сомневаюсь, что источником возможного недовольства такой интенсивности способна стать также "экспансия" Ахметова – не тот человек, чтобы так легко подставиться.

Поэтому моё мнение скорее пессимистично – внутренние противоречия в ПР будут накапливаться, но медленно и непостоянно. Скорее всего, Партия регионов через пару лет будет представлять собой аморфный аналог "Единой России". Однако без чётко выраженной вертикали подчинения одному лидеру.

Прохожий