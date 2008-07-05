В Тернопольской области на территории частной компании нашли 430 снарядов

В Тернопольской области в поселке Козовая на территории хлебоприемочного пункта частного агропромышленного предприятия "Агропродсервис" вчера выявлен и извлечен 431 артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций.

Сегодня, 5 июля, планируется дальнейшее обследование территории и обезвреживание извлеченных взрывоопасных предметов.

Всего за минувшие сутки на территории Украины выявлены 453 боеприпаса, а именно: 437 артиллерийских снарядов, 14 мин и 2 гранаты времен войны.