В Тернопольской области на территории частной компании нашли 430 снарядов
16:32, 05 июля 2008Разное
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В Тернопольской области в поселке Козовая на территории хлебоприемочного пункта частного агропромышленного предприятия "Агропродсервис" вчера выявлен и извлечен 431 артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций.
Сегодня, 5 июля, планируется дальнейшее обследование территории и обезвреживание извлеченных взрывоопасных предметов.
Всего за минувшие сутки на территории Украины выявлены 453 боеприпаса, а именно: 437 артиллерийских снарядов, 14 мин и 2 гранаты времен войны.
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