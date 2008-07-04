Во время взрыва в Минске ранило двух граждан Украины

В результате взрыва в Минске получили ранения двое граждан Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе МИД со ссылкой на информацию Посольства Украины в Республике Беларусь.

Обоим гражданам Украины была оказана медицинская помощь. Состояние их здоровья удовлетворительное.

Дело находится на контроле в Посольстве Украины в Республике Беларусь и Департаменте консульской службы МИД Украины.

На концерте в Минске, во время которого вчера прозвучал взрыв, присутствовал Президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО.

Об этом сегодня сообщило AFP со ссылкой на руководителя пресс-службы Президента Беларуси Павла ЛЕГКОГО.

«Президент находился очень близко от того места, где сработало взрывное устройство. Уже спустя несколько минут после теракта он был в эпицентре взрыва и непосредственно заботился об оказании необходимой помощи пострадавшим», - сказал пресс-секретарь главы белорусского государства.

Как сообщал УНИАН, в ночь на пятницу в Минске на праздничном концерте по случаю Дня независимости Беларуси прозвучал взрыв, в результате которого были ранены около 50 человек.