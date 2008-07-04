Во время взрыва в Минске ранило двух граждан Украины
Лукашенко находился в эпицентре
В результате взрыва в Минске получили ранения двое граждан Украины.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе МИД со ссылкой на информацию Посольства Украины в Республике Беларусь.
Обоим гражданам Украины была оказана медицинская помощь. Состояние их здоровья удовлетворительное.
Дело находится на контроле в Посольстве Украины в Республике Беларусь и Департаменте консульской службы МИД Украины.
На концерте в Минске, во время которого вчера прозвучал взрыв, присутствовал Президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО.
Об этом сегодня сообщило AFP со ссылкой на руководителя пресс-службы Президента Беларуси Павла ЛЕГКОГО.
«Президент находился очень близко от того места, где сработало взрывное устройство. Уже спустя несколько минут после теракта он был в эпицентре взрыва и непосредственно заботился об оказании необходимой помощи пострадавшим», - сказал пресс-секретарь главы белорусского государства.
Как сообщал УНИАН, в ночь на пятницу в Минске на праздничном концерте по случаю Дня независимости Беларуси прозвучал взрыв, в результате которого были ранены около 50 человек.