ДТП на трассе Вышгород-Буглив: погиб отец с двумя детьми

В Тернопольской области во время дорожно-транспортного происшествия погиб отец с двумя детьми.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Центре пропаганды Главного управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, авария произошла в 12.18 на автотрассе Вышгород-Буглив в Ланивецком районе.

Водитель автомобиля “ВАЗ 21043” во время обгона не справился с управлением и столкнулся с легковым автомобилем “Toyota Camry”, за рулем которого был предприниматель из Киева.

Вследствие удара, водитель ВАЗа 1974 года рождения и его двое детей 1998 и 2005 г. р. погибли на месте.

Водитель иномарки существенно не пострадал.

Все погибшие – жители Тернополя.