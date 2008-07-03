ДТП на трассе Вышгород-Буглив: погиб отец с двумя детьми
18:44, 03 июля 2008Разное
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Столкнулись два легковых авто
В Тернопольской области во время дорожно-транспортного происшествия погиб отец с двумя детьми.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в Центре пропаганды Главного управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, авария произошла в 12.18 на автотрассе Вышгород-Буглив в Ланивецком районе.
Водитель автомобиля “ВАЗ 21043” во время обгона не справился с управлением и столкнулся с легковым автомобилем “Toyota Camry”, за рулем которого был предприниматель из Киева.
Вследствие удара, водитель ВАЗа 1974 года рождения и его двое детей 1998 и 2005 г. р. погибли на месте.
Водитель иномарки существенно не пострадал.
Все погибшие – жители Тернополя.
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