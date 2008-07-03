Кто хочет производить автомобили и автобусы, пусть позаботиться о...

Кабинет министров Украины одобрил условия лицензирования производства автомобилей и автобусов.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято на заседании правительства.

По словам министра промышленной политики Владимира НОВИЦКОГО, в частности, одобренные положения документа касаются проектной документации, санитарных норм, наличия сборочных площадей и др.

«Сейчас все это выписано, и структура, которая решила наладить производство (автомобилей и автобусов – УНИАН), должна будет выполнить эти условия», - подчеркнул министр.

Таким образом, по словам В.НОВИЦКОГО, производство автомобилей и автобусов стало 77-м видом деятельности, требующим лицензирования.