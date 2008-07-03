Кто хочет производить автомобили и автобусы, пусть позаботиться о...
03:18, 03 июля 2008Разное
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Кабмин одобрил условия лицензирования
Кабинет министров Украины одобрил условия лицензирования производства автомобилей и автобусов.
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято на заседании правительства.
По словам министра промышленной политики Владимира НОВИЦКОГО, в частности, одобренные положения документа касаются проектной документации, санитарных норм, наличия сборочных площадей и др.
«Сейчас все это выписано, и структура, которая решила наладить производство (автомобилей и автобусов – УНИАН), должна будет выполнить эти условия», - подчеркнул министр.
Таким образом, по словам В.НОВИЦКОГО, производство автомобилей и автобусов стало 77-м видом деятельности, требующим лицензирования.
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