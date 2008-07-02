Пожар на складах швейной фабрике “Юность” (фоторепортаж)

Пожар на складах, принадлежащих столичной швейной фабрике “Юность” и сданных в аренду частному предприятию “Андреевская плаза”. На складских площадях, по некоторой информации, хранилась школьная форма.

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей Главного управления МЧС Украины в городе Киеве, при тушении пожара было задействовано 15 единиц пожарной техники из 7 пожарных подразделений города.

За последние несколько лет Киев потерял практически все крупные швейные фабрики, сообщил УНИАН собеседник, много лет проработавший в швейном производстве. Клиентами фабрик “Юность”, “Украина”, “Смирнова-Ласточкина” и “Дана” были многие известные немецкие, французские, голландские и американские фирмы: Hugo Boss, Berghaus, Lener Cordier и др. Но все эти фабрики находились в центре города, и по мере роста цен на землю фабрики стали дешевле стоимости земли, на которой стояли. Например, контрольный пакет “Юности” после приватизации стоил немногим более 100 тысяч долларов, а стоимость сотки земли в центре города – 400-600 тысяч. Затраты на перенос производства никто на себя не взял: государство продало фабрики, а частных владельцев интересовала земля, а не швейная продукция. Небольшая часть мощностей “Юности” вынесена в Боярку, но она практически не работает.

Фото Сергея Светлицого и Игоря Матвиенко / УНИАН