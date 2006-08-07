Трактор столкнулся с поездом «Симферополь-Минск»: есть жертвы
09:36, 07 августа 2006Разное
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Трагедия произошла в Херсонской области
В Херсонской области возле станции Чонгар Генического района в результате нарушения правил дорожного движения на регулируемом железнодорожном переезде произошло столкновение трактора (МТЗ-80) с пассажирским поездом №100 «Симферополь-Минск».
Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, в результате дорожно-транспортного происшествия погибли два человека (водитель и пассажир трактора).
Всего за сутки на территории страны зарегистрировано 166 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 24 человека и 232, - травмированы.
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