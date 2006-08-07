Трактор столкнулся с поездом «Симферополь-Минск»: есть жертвы

В Херсонской области возле станции Чонгар Генического района в результате нарушения правил дорожного движения на регулируемом железнодорожном переезде произошло столкновение трактора (МТЗ-80) с пассажирским поездом №100 «Симферополь-Минск».

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, в результате дорожно-транспортного происшествия погибли два человека (водитель и пассажир трактора).

Всего за сутки на территории страны зарегистрировано 166 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 24 человека и 232, - травмированы.