На трассе Луцк-Ровно не смогли разъехаться два мотоцикла: водители погибли

На Волыни в результате столкновения мотоциклов погибли два человека.

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей УМВД в Волынской области, ДТП произошло 1 июля на автодороге Луцк-Ровно возле села Звирив.

Установлено, что 22-летний мужчина, житель села Гаразджа, не справился с управлением мотоциклом "Минск" и совершил столкновение с мотоциклом "Иж-Планета", за рулем которого был его 22-летний односельчанин.

Оба водителя от полученных телесных повреждений скончались на месте происшествия.