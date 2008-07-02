На трассе Луцк-Ровно не смогли разъехаться два мотоцикла: водители погибли
15:02, 02 июля 2008Разное
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Односельчанам было по 22 года
На Волыни в результате столкновения мотоциклов погибли два человека.
Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей УМВД в Волынской области, ДТП произошло 1 июля на автодороге Луцк-Ровно возле села Звирив.
Установлено, что 22-летний мужчина, житель села Гаразджа, не справился с управлением мотоциклом "Минск" и совершил столкновение с мотоциклом "Иж-Планета", за рулем которого был его 22-летний односельчанин.
Оба водителя от полученных телесных повреждений скончались на месте происшествия.
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