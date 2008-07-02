Регионалы предлагают узаконить собственный вариант русского языка?

Партия регионов в Верховной Раде, включительно с бывшим предводителем Руха Александром Лавриновичем, выдвинула проект Конституции, которым предлагает ввести в Украине еще один государственный язык. Русский.

Сегодня слушала по радио “Эра”, как один из лидеров “регионалов” Чечетов распевал о необходимости введения второго государственного языка, потому как, по его мнению, 60 процентов населения Украины “думает” на русском языке...

Я не телепат и не знаю, на каком языке мыслят мои соотечественники, но то, что в головах “регионалов”, включая Лавриновича, сплошная каша – это факт.

Хотя, видимо, не только каша... Помните, откуда оплачивались силы, “защищавшие” интересы «русскоязычного населения» в странах Балтии? То-то и оно... Так, может, и в нашем случае попахивает коммерческим интересом?

Или, может, депутаты от Партии регионов неподкупны и, руководствуясь патриотическими чувствами, ни за что не сдадут интересы государства?

Ха-ха... Самой смешно...

Интересно, что о “русскоязычных интересах” мало говорят реальные хозяева Партии регионов – те, которых принято называть олигархами. Кричит лишь мелкота, которая всегда нуждается в свежей копейке “на пропитание”...

Однако хотелось бы спросить у господ-“регионалов”, включая Лавриновича, что именно они понимают под понятием “русский язык”, который они хотят ввести в Украине в качестве государственного. Этот вопрос далеко не праздный, ведь русский язык, который можно услышать в Украине, весьма отличается от того, который является официальным в России. Господин Чечетов, например, ни одного (!) слова не вымолвил правильно по-русски, если стандартом считать тот язык, который считается грамотным в России. Хохляцкий акцент у него, как и у остальных “русскоязычных” в Украине, слышно за десять километров.

Видимо, “регионалы”, вместе с Лавриновичем, хотят узаконить какой-то собственный вариант русского – примером могут служить США, где литературным считается свой вариант английского, или Швейцария – с ее собственным немецким.

Правда, и здесь возникает вопрос: какой именно из украинизированных вариантов русского языка считать государственно-официальным – донецкий, житомирский, харьковский или крымский? Ведь все они очень различаются между собой... Филологам придется выработать языковые нормы, написать целые тома специальной литературы, подготовить специалистов – по “правильному” украинизированному русскому языку...

Хотя сомневаюсь, что заказчик защиты “русскоязычного населения” позволит отклоняться от норм русского языка, выработанных в Москве. Потому придется всех “регионалов”, включая Лавриновича, гнать в Россию на курсы повышения квалификации – чтобы правильно акали, и чтобы без хохляцкого акцента...

Оксана Охримчук, Москва – Киев