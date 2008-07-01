Спасатели выловили в открытом море сразу 7 отдыхающих на матрасах

В поселке Кирилловка Якимовского района Запорожской области спасатели станции "Баракуда" спасли семерых отдыхающих из Запорожской области, Днепропетровска и Харьковской области, которых на надувных матрасах и лодках унесло в открытое море.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, состояние пострадавших – удовлетворительное, от медицинской помощи они отказались.