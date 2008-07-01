Спасатели выловили в открытом море сразу 7 отдыхающих на матрасах
12:45, 01 июля 2008Разное
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Состояние пострадавших – удовлетворительное
В поселке Кирилловка Якимовского района Запорожской области спасатели станции "Баракуда" спасли семерых отдыхающих из Запорожской области, Днепропетровска и Харьковской области, которых на надувных матрасах и лодках унесло в открытое море.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, состояние пострадавших – удовлетворительное, от медицинской помощи они отказались.
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