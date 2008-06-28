Ульянченко передала образовательным заведениям 20 автобусов (фото)

28 июня 2008 года на территории Киевской облгосадминистрации состоялось торжественное вручение 20 школьных автобусов заведениям образования Киевской области, в рамках реализации областной Программы «Школьный автобус», в соответствии с которой в течение 2003-2007 годов в учебные заведения поступило 94 единицы транспортных средств.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской областной государственной администрации, в бюджете Киевской области на 2008 год для реализации Программы предусмотрено 4 млн. грн., это на 1,5 млн. грн. больше чем в 2007 году. По состоянию на 25 июня 2008 года за счет этих средств закуплено 18 школьных автобусов. Еще 2 автобуса куплены за счет общего фонда областного бюджета для перевозки воспитанников Киевского областного лицея-интерната физкультуры и спорта (город Белая Церковь) и Броварского высшего училища физической культуры и спорта. Кроме того, за счет внебюджетных поступлений закуплено 2 микроавтобуса, которые будут обеспечивать подвоз учеников и учителей к заведениям образования городов Березань и Ржищев.

По словам председателя облгосадминистрации Веры УЛЬЯНЧЕНКО к началу нового учебного года ожидается новое поступление автобусов по государственной программе «Школьный автобус» (объем финансирования – 3,2 млн. грн.).

Руководитель области акцентировала внимание на том, что отмеченная Программа способствует созданию надлежащих условий для улучшения доступа к качественным образовательным услугам детей сельской местности. А во время летних каникул планируется использование школьных автобусов в туристических маршрутах Киевской области, разработанных специально для школьников области.

Мероприятие проходило в рамках областного празднования Дня Конституции Украины.