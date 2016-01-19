На кого идти учиться выгоднее всего в 2016 году?

Востребованный специалист, успешный в своей области, имеющий хорошую заработную плату и блестящие перспективы, – это счастливый человек. Но у каждого свои таланты, свои способности, которые позволят добиться успеха в определенных сферах и не окажут никакого влияния на развитие в других. Поэтому нужно как можно раньше определить, какие способности проявляет ученик, каковы особенности его мышления, к каким профессиям у него имеется склонность.

Посетители бесплатного семинара, который организуют STAR Academy и CCSS 24 января 2016 г., первыми в Украине получат возможность пройти тестирование от кембриджских специалистов по построению карьеры. Также они узнают, как получить образование в Великобритании, которое откроет молодому специалисту широчайшие перспективы в любой стране мира.

Современные родители, определяя будущее своего ребенка, ориентируется на широкий спектр факторов. В первую очередь, конечно, учитываются мнение и склонности самого ребенка. В значительной степени на решение влияет и то, что можно назвать модой на профессию, а в более осознанном варианте – изучение перспектив рынка, анализ востребованности тех или иных специальностей в будущем. Имеет значение и среда, в которой вращается семья: у кого-то есть возможность трудоустроить молодого специалиста в компанию, где работают знакомые, кто-то предпочитает анализировать опыт друзей.

Многие родители сейчас сходятся на том, что лучший вариант – дать ребенку образование за рубежом. Диплом известного зарубежного вуза – это и гарантия достойного трудоустройства, и фактическое получение знаний и навыков, которых отечественные университеты не дают и самостоятельный опыт поиска работы и прохождения интервью.

Куда же едут учиться наши соотечественники?

По информации образовательного агентства STAR Academy, многие студенты уезжают на обучение в страны Евросоюза, Канаду, США. Соединенные Штаты активно привлекают талантливых студентов со всего мира, в Канаде работают многочисленные программы стажировок иностранных студентов, а самая престижная страна для получения образования в ЕС – Великобритания.

На выбор конкретной страны для обучения влияют четыре ключевых фактора:

- язык обучения;

- стоимость образования;

- профиль вуза;

- перспективы будущего трудоустройства.

Подробнее узнать об этом смогут посетители бесплатного мероприятия, организованного STAR Academy и CCSS. На презентации 24 января будут обсуждаться вопросы получения профессии и работы в Великобритании, а затем участники смогут пройти тест от аналитиков карьерного центра Кембриджа и составить дорожную карту карьеры.В большинстве европейских стран у выпускника будет год на поиск работы. В Великобритании – только один месяц, однако дипломы университетов этой страны очень высоко котируются во всем мире, так что выпускник сможет заняться поиском места и в другой стране. А студентам, которые сумеют проявить себя во время учебы, рабочее место после получения диплома фактически гарантировано, особенно если они учатся в одном из самых престижных университетов мира.