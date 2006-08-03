Сегодня украинское общество стало немножко циничнее

Чуда не случилось. Президент парламент не распустил, Янукович свою кандидатуру не снял. Народ, накрутивший себя ожиданиями бурных событий, махнул рукой и пошел спать. Правда, в Донецке, говорят, среди ночи кто-то устроил салют.

Сегодня Украина проснулась несколько другой. Конечно, демократические устои не пошатнулись, и экономика почти никак не отреагировала (небольшой рост курса доллара можно объяснить сезонным колебанием). Но что-то в воздухе таки изменилось...

Я думала об этом, когда добиралась в офис и не могла понять – что тут не так... Ведь на самом деле все было предсказуемо. Неужели кто-то серьезно верил в роспуск парламента?

В коридоре я застала группу женщин, бурно обсуждавших ночные события. Меня иронически поздравили с новым премьером...

Да, ирония...

Тут я поняла... Общество реагирует двурушничеством – знакомым еще с советских времен общественным явлением, когда ты видел и слышал одно, а думал совсем другое.

Представила себе встречи Виктора Федоровича с коллективами крестьян, студентов, школьников, деятелей культуры и образования, рабочих... Они, как и положено по протоколу, встречают премьера цветами, хлебом-солью, внимательно слушают написанные спич-райтерами пылкие речи, хлопают в ладоши, а у самих в мыслях одно: зэк... И от этого он никуда не денется, не спрячется, не отмажется. Так уж исторически сложилось.

Не буду разводить политологические рассуждения о последующих раскладах, развитии экономики и пр. На 100 процентов убеждена, что Янукович будет придерживаться правильного внешнеполитического курса и России придется забыть о больших надеждах...

Но украинское общество сегодня стало немножко циничнее. Двурушничество помогает выжить - что поделаешь. Хорошо, если оно выльется в анекдоты, иронию, смех. Плохо – если обернется аморальностью, лживостью и равнодушием.

Хотя в последнее я не очень верю. Украинцы уже не смогут быть равнодушными...

Оксана Охримчук, г. Киев