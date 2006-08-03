Продолжаются поиски без вести пропавшего украинского альпиниста
10:59, 03 августа 2006Разное
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По делу ведутся следственные действия
На Эльбрусе продолжаются поиски без вести пропавшего украинского альпиниста.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.
Поисковые работы проводят российские спасатели.
Дело находится на контроле в Генеральном консульстве Украины в Ростове-на-Дону и в Департаменте консульской службы МИД Украины.
По данному делу ведутся следственные действия.
Как сообщал УНИАН, 1 августа во время восхождения на Эльбрус 5 украинских альпинистов, которые были в связке, сорвались с горы, вследствие чего трое из них погибли, один травмирован и один считается без вести пропавшим.
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