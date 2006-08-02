На Эльбрусе погибли трое украинских альпинистов

Из пяти украинских альпинистов, которые сорвались на горе Эльбрус в Кабардино-Балкарии РФ, трое погибли.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций. (УНИАН: пресс-служба МИД ранее сообщала, что в результате падения трое альпинистов находятся в бессознательном состоянии, у одного перелом ноги, еще один считается пропавшим без вести).

В частности, по данным пресс-службы МЧС, ночью 2 августа к оперативному дежурному МЧС Украины поступила информация о том, что в России, на Северном Кавказе, незарегистрированная группа альпинистов из 13 граждан Украины 1 августа осуществляла восхождение на гору Эльбрус, и у них произошла беда. Об этом сообщили родственники альпинистов, сказали в МЧС.

В 05.15 была установлена связь с центром оперативного реагирования МИД Украины и поисково-спасательной службой МЧС РФ Южного региона. По сообщению оперативного дежурного Эльбрусской поисково-спасательной службы в городе Терскол, во время подъема по восточному склону горы у группы из 5 альпинистов произошел срыв связки, в результате чего трое альпинистов погибли.

Сегодня утром для предоставления помощи пострадавшим украинским альпинистам на место трагедии отправилась группа в количестве 13 спасателей. При благоприятных погодных условиях планируется использование вертолета для транспортировки пострадавших. Погода в районе: туман, температура воздуха – 18 градусов мороза.

Ситуацию контролируют оперативно-дежурная служба МЧС Украины и Центр оперативного реагирования МИД Украины. Координацию поисково-спасательных работ осуществляет оперативная группа Государственной специальной (военизированной) аварийно-спасательной службы МЧС Украины.