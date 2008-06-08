Трагедия на аттракционе в Киеве: есть пострадавшие
11:19, 08 июня 2008Разное
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Четверо детей и двое взрослых - в больнице
Авария на развлекательном аттракционе произошла в Киеве.
Как сообщает пресс-служба МЧС, вчера ориентировочно в 13.00 в Дарницком районе столицы, на улице Вербицкого, 9-б, в парке отдыха им. Воинов-интернационалистов, в результате усиления ветра и некачественного монтажа, произошел обрыв креплений надувной детской горки, что привело к ее поднятию на несколько метров от поверхности земли.
При снижении горка упала на 4 человек, из них 2 детей, которые получили травмы средней и легкой степеней тяжести и были госпитализированы.
По информации “5 канала”, 13-летнему подростку пробило легкие, а 12-летняя девочка получила черепно-мозговую травму.
Правоохранительные органы проводят расследование.
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