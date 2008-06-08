Трагедия на аттракционе в Киеве: есть пострадавшие

Авария на развлекательном аттракционе произошла в Киеве.

Как сообщает пресс-служба МЧС, вчера ориентировочно в 13.00 в Дарницком районе столицы, на улице Вербицкого, 9-б, в парке отдыха им. Воинов-интернационалистов, в результате усиления ветра и некачественного монтажа, произошел обрыв креплений надувной детской горки, что привело к ее поднятию на несколько метров от поверхности земли.

При снижении горка упала на 4 человек, из них 2 детей, которые получили травмы средней и легкой степеней тяжести и были госпитализированы.

По информации “5 канала”, 13-летнему подростку пробило легкие, а 12-летняя девочка получила черепно-мозговую травму.

Правоохранительные органы проводят расследование.