На выставке беспородных собак ”Кубок Барбоса" (фоторепортаж)

Участники выставки беспородных собак ”Кубок Барбоса - 2008” в Киеве 7 июня 2008 г.

Выставка прошла под девизом ”Для дружбы не важна порода!”. В программе выставки были проведены три ринга: ”Мини”, ”Богатырь” и ”Золотая середина”, а также показательные выступления по дрессировке, конкурс талантов и конкурс сходства собаки и хозяина.

Фото Евгения Орловского / УНИАН