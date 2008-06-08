На выставке беспородных собак ”Кубок Барбоса" (фоторепортаж)
06:39, 08 июня 2008Разное
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Для дружбы не важна порода
Участники выставки беспородных собак ”Кубок Барбоса - 2008” в Киеве 7 июня 2008 г.
Выставка прошла под девизом ”Для дружбы не важна порода!”. В программе выставки были проведены три ринга: ”Мини”, ”Богатырь” и ”Золотая середина”, а также показательные выступления по дрессировке, конкурс талантов и конкурс сходства собаки и хозяина.
Фото Евгения Орловского / УНИАН
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