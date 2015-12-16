Приглашаем журналистов на пресс-показ документального фильма "Чешские друзья Кремля" и дискуссию "Ноу-хау пропаганды Кремля и российское лобби в Европе"

16 декабря в 10.00 в пресс-центре УКМЦ состоится пресс-показ документального фильма «Чешские друзья Кремля» – журналистского расследования Ольги Мальчевский, которая более шести месяцев работала в Чехии в рамках стипендии имени Вацлава Гавела в Украинской редакции Радио Свобода.

8 января фильм «Чешские друзья Кремля» появится в эфире Ukraine Today, а 9 января его покажут на телеканале 1+1, сразу после вечернего выпуска ТСН.

После пресс-показа состоится дискуссия на тему «Ноу-хау пропаганды Кремля и российское лобби в Европе» при участии экспертов из Украины и Чехии. Среди участников дискуссии:

- Оксана Пеленская – сотрудница Украинской редакции Радио Свобода в Праге, славист, культуролог, автор исследования "Украинский портрет на фоне Праги" и многочисленных публицистических статей и выступлений – консультант фильма.

- Ондржей Соукуп – обозреватель чешской деловой газеты «Господаржске новіни», бывший корреспондент в Москве – один из героев фильма.

- Ольга Мальчевська – автор фильма, журналист ТСН.

- Богдан Яременко – Председатель правления благотворительного фонда «Майдан иностранных дел».

- Евгений Федченко – соучредитель StopFake.org, Украина. Директор Могилянской школы журналистики (Киево-Могилянская Академия).

Модератор дискуссии – Татьяна Пушнова, Генеральный продюсер Ukraine Today.

Дата: 16 декабря 2015 года

Время: 10:00

Место: ул. Крещатик 2, Украинский дом, пресс-центр УКМЦ

Контакты для аккредитации: Екатерина Романова, 097 622 76 85, k.romanova@1plus1.tv