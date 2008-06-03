В украинской армии появятся бригадные генералы

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект о градации категорий военных званий старшего офицерского состава.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего проекта закона «О внесении изменений в Закон Украины «О военной обязанности и военной службе» проголосовали 376 народных депутатов из 446, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроект предусматривает введение в Вооруженных Силах Украины военного звания «бригадный генерал» и «капитан-командор» для Военно-Морских Сил Украины.

Также предусматривается расширить перечень категорий граждан, которые могут быть приняты по контракту на военную службу на должности рядового, сержантского и старшинского состава за счет лиц, имеющих полное среднее образование.