Под Киевом Форд-Транзит врезался в грузовик: 6 погибших

В Киевской области погибли 6 пассажиров автомобиля "Форд-Транзит", столкнувшегося с грузовиком.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня около 9.00 на автодороге Киев-Борисполь, вблизи с. Счастливое Киевской области.

Водитель автомобиля "Форд-Транзит" не выбрал безопасную скорость движения и, не соблюдая безопасную дистанцию, столкнулся с грузовиком, проводящим дорожные работы на автодороге и двигавшемся в попутном направлении. В "Форде" находилось 8 пассажиров.

В результате мощного удара 6 человек в автомобиле "Форд-Транзит" от полученных травм погибли на месте происшествия, трое получили травмы и госпитализированы в больницу.

Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняются.