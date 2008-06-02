Контрабандист с гранатой защищал от пограничников свой спирт

Сегодня около 5-и часов утра в управление отдела пограничной службы «Кучурган» в Одесской области зашел неизвестный мужчина и, угрожая взорвать боевую гранату «РГД-5», начал требовать возврата изъятого пограничниками контрабандного спирта.

Как сообщили УНИАН в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ и связей с общественностью Государственной пограничной службы Украины, на переговоры вышел сотрудник мобильной пограничной заставы «Бортничи», который при помощи устройства для отстрела резиновых пуль нейтрализовал мужчину и отобрал у него гранату. Выяснилось, что злоумышленник успел разогнуть «усики» на чеке гранаты и угрожал ею неподалеку от изъятых бочек со спиртом.

Причиной нападения стало то, что накануне пограничники остановили в 300 метрах от границы с Молдовой в районе села Кучурган Раздольнянского района автомобиль «Газель». В транспортном средстве трое юношей везли 13 двухсотлитровых бочек со спиртом. Перед этим пограничники зафиксировали подход к украинскому берегу Кучурганского лимана нескольких лодок. Задержанные мужчины в возрасте от 18 до 20 лет документов не имели и назвались местными жителями и подтвердили, что переправляли груз, незаконно перевезенный из Молдовы.

Устанавливаются личности задержанных контрабандистов и нападающего. О них проинформированы подразделения СБУ, МВД и прокуратуры.