Не факт, что следующее Евровидение состоится в Москве

Вице-премьер России Александр Жуков, отвечающий за подготовку проведения в 2009 году в России конкурса "Евровидение", утверждает, что говорить о городе, где пройдет это мероприятие, преждевременно.

"Пока не знаем, рано еще говорить", - заявил он РИА Новости.

Россия получила право на проведение в следующем году "Евровидения" после победы россиянина Димы Билана. После этого в ряде СМИ появилась информация о том, что наиболее вероятными кандидатами на принятие конкурса являются Москва, Санкт-Петербург и Сочи.

Жуков сообщил, что оргкомитет по подготовке и проведению "Евровидения" в России пока еще не сформирован. "Будет создан в течение нескольких недель", - сказал он.