Памятник великому сыну Украины Потёмкину заменит памятник Екатерине?

Первый заместитель председателя Севастопольской городской государственной администрации Владимир КАЗАРИН считает, что в спорном вопросе установки в городе памятника бывшей российской императрице Екатерине ІІ возможен компромиссный вариант - установка памятника ее сподвижнику Григорию Потемкину.

Как передает корреспондент УНИАН, такую идею в порядке обсуждения В.КАЗАРИН выдвинул во время ток-шоу совместного проекта радио «Эра-ФМ» и украинской службы Би-Би-Си.

«Ведь мы говорим, что Екатерина ІІ основала город. Ну, указ, естественно, всегда подписывался императором. Но мы-то с вами знаем, что фактическим создателем Черноморского флота, завоевателем южных земель, фактическим строителем города; человеком, который вырастил блестящую плеяду адмиралов, которые командовали флотом и создавали его, был именно блистательный Потемкин - великий сын Украины, великий сподвижник всех тех великих дел, которые когда-то здесь свершались, который покоится в украинской земле, в Херсоне», -напомнил В.КАЗАРИН.

По мнению первого заместителя главы исполнительной власти города, установка памятника Потемкину «была бы не актом противостояния, а наоборот, актом единения и согласия».

Как считает В.КАЗАРИН, «вопрос памятника Екатерине ІІ действительно спорный, причем, не только для нашего времени».

«Стоит задуматься над тем, почему памятника Екатерине ІІ в Севастополе не было в дореволюционные времена?. Почему государи-императоры этого не сделали?», - спросил он.

По его мнению, «мы должны делать все, чтобы объединять нацию в общем желании развивать историю города, совершенствовать, продолжать, наполнять все новым содержанием».

Как сообщал УНИАН, Севастопольский городской совет в текущем году подтвердил решение (от 2005 года) городского совета предыдущего созыва об установке в городе памятника Екатерине ІІ. Председатель горсовета Валерий САРАТОВ неоднократно заявлял, что такой памятник будет установлен в Севастополе на улице Ленина (бывшей Екатерининской) в канун 225-летия города, «поскольку она основала Севастополь».