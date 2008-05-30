Тимошенко пожелала школьникам незабываемых каникул

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО поздравила учеников, выпускников и учителей с Днем последнего звонка.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кабинета Министров, премьер пожелала всем участникам учебно-воспитательного процесса в школах “успехов, больших достижений, счастья и благополучия”.

Также Ю.ТИМОШЕНКО желает “незабываемых и интересных” летних каникул школьникам.

Кроме того, премьер-министр отмечает высокий уровень знаний выпускников, продемонстрированный во время проведения независимого тестирования.

“Хочу отметить, что все вы – выпускники и учителя выдержали экзамен независимым тестированием и засвидетельствовали высокий уровень знаний”, – говорится в поздравлении Ю.ТИМОШЕНКО.