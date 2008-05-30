Пожар в Киеве: горел магазин ”Юбилейный”

Сегодня, 30 мая, в 3.55 в Шевченковском районе Киева на проспекте Победы, 20, в магазине "Юбилейный", расположенном на первом этаже девятиэтажного жилого дома, в отделе продовольственных товаров возник пожар.

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, огнем повреждены продовольственные товары на площади 300 кв. м. Жертв и пострадавших нет.

В 5.00 подразделениями Государственной пожарной охраны МЧС в составе одиннадцати отделений на основной и специальной технике пожар был ликвидирован.

Причина пожара и размеры материальных убытков устанавливаются.