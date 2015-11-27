Пятый год подряд Samsung признан любимым зарубежным брендом украинцев

Опубликованный на днях обновленный рейтинг зарубежных кампаний «Глас народа» не принес нам ничего неожиданного. Топ иностранных брендов продолжает возглавлять компания Samsung Electronics. По версии консалтинговой компании Interbrand Samsung в 2015 году занимает седьмую строчку рейтинга The Best Global Brands, cтоимость бренда сегодня оценивается в $42,3 млрд.

Samsung Electronics занимает лидирующие позиции на рынке не случайно. Компания всегда учитывает потребности потребителей, делает ставку на передовые технологии, а также постоянно удивляет своих покупателей широким ассортиментом качественных инновационных продуктов.

Помимо этого, компания последовательно реализует ряд социальных инициатив в сфере здравоохранения, образования, спорта и культуры, а также проекты, направленные на трудоустройство перспективных украинских студентов и молодых специалистов. И даже в условиях кризиса компания не забывает повышать качество сервисного обслуживания, предоставляя широкий перечень дополнительных услуг. Безусловно, все эти действия помогли компании Samsung стать одним из любимых брендов украинцев.

Определить победителя на церемонии X-Ray, которая проходила 19 ноября, помогли результаты исследования ведущего издания в сфере маркетинга Marketing Media Review (MMR) и исследовательской компании GfK Ukraine. Опрос состоял из многих пунктов. В одном из них респондентов просили назвать два бренда – украинский и зарубежный, – исчезновение которых смутило бы их больше всего. И женщины, и мужчины называют Samsung тем брендом, уход которого с рынка расстроил бы их больше всего (7% и 11% соответственно). Второй иностранной компанией, исчезновение которой расстроило бы их, мужчины называют Adidas (7,6%), женщины - Nokia и Nestle (по 3,5%). Из отечественных брендов украинцы больше всего привязаны к Roshen.

В исследовании приняло участие 1000 человек от 16 лет, которые представляют население Украины по возрасту, полу, региону и размеру населённого пункта. Главным отличием методики опроса Омнибус GfK Ukrainian является его процедура — все вопросы задаются в непринуждённой обстановке у респондентов дома.