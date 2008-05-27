Ющенко стал Почетным доктором права Виннипегского университета
В ответ рассказал о процесах в нашей стране
Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО присвоено звание Почетного доктора права Виннипегского университета.
Как передает корреспондент УНИАН, церемония вручения звания состоялась во вторник на восемьдесят шестой конвокации Виннипегского университета.
Президент и вице-канцлер университета доктор Ллойд ЭКСВОРТИ, вручая награду, отметил, что В.ЮЩЕНКО есть “инспирирующим проводником, который пылко заботится о человеческих правах и, несмотря на большой личный риск, мужественно боролся за вход Украины во всемирную семью демократий. Он является живым примером того, как один человек с непреклонной отвагой и чувством долга может изменить мир”.
Звание присвоено за выдающийся взнос Президента Украины в дело защиты прав человека и закладки основ гражданского общества и демократии в Украине.
Президент Украины поблагодарил за награду, заметив, что воспринимает ее как знак особенного доверия и настоящей дружбы между народами.
В своей речи В.ЮЩЕНКО рассказал о процессах, которые происходят в нашей стране. О безальтернативности демократических преобразований, безальтернативности евроатлантической интеграции Украины.
Как сообщалось, 26-29 мая В.ЮЩЕНКО находится с государственным визитом в Канаде.