Ющенко стал Почетным доктором права Виннипегского университета

Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО присвоено звание Почетного доктора права Виннипегского университета.

Как передает корреспондент УНИАН, церемония вручения звания состоялась во вторник на восемьдесят шестой конвокации Виннипегского университета.

Президент и вице-канцлер университета доктор Ллойд ЭКСВОРТИ, вручая награду, отметил, что В.ЮЩЕНКО есть “инспирирующим проводником, который пылко заботится о человеческих правах и, несмотря на большой личный риск, мужественно боролся за вход Украины во всемирную семью демократий. Он является живым примером того, как один человек с непреклонной отвагой и чувством долга может изменить мир”.

Звание присвоено за выдающийся взнос Президента Украины в дело защиты прав человека и закладки основ гражданского общества и демократии в Украине.

Президент Украины поблагодарил за награду, заметив, что воспринимает ее как знак особенного доверия и настоящей дружбы между народами.

В своей речи В.ЮЩЕНКО рассказал о процессах, которые происходят в нашей стране. О безальтернативности демократических преобразований, безальтернативности евроатлантической интеграции Украины.

Как сообщалось, 26-29 мая В.ЮЩЕНКО находится с государственным визитом в Канаде.