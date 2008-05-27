Ющенко в Канаде (фоторепортаж)

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО находится с государственным визитом в Канаде.

Визит продлится с 26 по 29 мая.

Глава Украинского государства провел встречу с премьер-министром Канады Стивеном ХАРПЕРОМ в формате «с глазу на глаз» и переговоры в расширенном составе.

Далее Президент Украины выступил сегодня на совместном заседании Палаты общин и Сената Парламента Канады. Он отстаивал создание Зоны свободной торговли между Украиной и Канадой, призывал канадских депутатов к сотрудничеству во всех сферах и выразил благодарность Канаде за поддержку Украины на мировой арене, в том числе и в вопросе о евроатлантической интеграции.

Президент Украины убежден, что украинско-канадская дружба имеет давние и богатые традиции, а следовательно, и прекрасные перспективы дальнейшего развития.

Как сообщает пресс-служба главы государства, это он подчеркнул в ходе государственного обеда в честь Президента Украины и Екатерины ЮЩЕНКО от имени Генерал-губернатора Канады Микаелы ЖАН и Жана-Даниэля ЛАФОНДА в Оттаве. «Убежден, нам удастся найти новые формы взаимовыгодного сотрудничества, укрепить и углубить наше партнерство», – подчеркнул глава государства.

После обеда Президент отбыл из Оттавы в Виннипег.

В Виннипеге глава Украинского государства проведет встречу с премьером Манитобы Гери ДОЭРОМ. После завершения встречи в присутствии В.Ющенко будет подписано Соглашение о сотрудничестве между Днепропетровской областью и провинцией Манитоба.

Виктор Ющенко во время встречи с премьер-министром Канады Стивеном Харпером в формате «с глазу на глаз», в понедельник в Оттаве (Канада).

Президент Украины разговаривает с представителями украинской диаспоры Канады во время международной акции «Негасимая свеча», посвященной памяти жертв Голодомора 1932–1933 гг.

Президент Украины Виктор Ющенко с женой Екатериной и генерал-губернатор Канады Микаель Жан с мужем посадили каштан на Аллее почетных гостей в парке у резиденции Генерал-губернатора Канады.

Фото Николая Лазаренко / POOL / УНИАН