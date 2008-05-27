Ющенко обещает создать в Киеве Музей украинской диаспоры

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО инициирует создание в Киеве Музея украинской диаспоры, в котором будут представлены памятники культуры, истории и быта наших соотечественников за рубежом.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом В.ЮЩЕНКО сказал в Оттаве во время встречи с премьер-министром Канады Стивеном ХАРПЕРОМ.

В.ЮЩЕНКО пригласил правительство Канады к сотрудничеству в данном проекте.

В целом в ходе встречи стороны обсудили перспективы развития украинско-канадского партнерства, энергетическое сотрудничество, активизацию культурно-гуманитарного сотрудничества. Речь шла также о вопросах, связанных с жизнью украинской общины в Канаде, и теме Голодомора 1932-1933 годов.

Президент выразил благодарность премьеру и канадскому правительству за вклад в развитие и углубление украинско-канадских отношений особого партнерства. «Мы высоко ценим поддержку Канадой политики нашего государства», - сказал В.ЮЩЕНКО. По его убеждению, дальнейшему построению наших взаимоотношений будет способствовать реализация стратегического курса Украины на европейскую и евроатлантическую интеграцию.

Глава Украинского государства также поблагодарил правительство Канады за последовательную поддержку в реализации Украиной евроатлантического курса, в частности, за позицию во время Бухарестского саммита НАТО. Он положительно оценил то, что Канада и в дальнейшем будет поддерживать наше государство, в частности на декабрьском заседании министров иностранных дел стран-членов НАТО.

В.ЮЩЕНКО пригласил С.ХАРПЕРА посетить Украину с визитом «Убежден, что этот визит придаст новый импульс украинско-канадскому политическому диалогу», - сказал он. Руководитель правительства Канады принял приглашение.

Президент также выразил надежду на дальнейшую поддержку со стороны канадской власти местной украинской общины. В этой связи он подчеркнул важность активизации сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере.

Со своей стороны С.ХАРПЕР подтвердил, что правительство Канады и в дальнейшем будет поддерживать украинскую общину.