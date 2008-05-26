В Донецкой области автобус врезался в столб: 8 человек пострадали
15:33, 26 мая 2008Разное
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В Донецкой области пассажирский автобус врезался в столб: 8 человек пострадали.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций.
В частности, дорожно-транспортное происшествие произошло в поселке Победа горняцкого района города Макеевки. Рейсовый пассажирский автобус врезался в столб. При этом столб завалился на автобус, в котором находились 17 человек, 8 из них были доставлены в больницу.
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