Горбаль обещает поздравить нового мэра

Кандидат на должность Киевского городского председателя от Партии регионов Василий ГОРБАЛЬ обязательно поздравит новоизбранного мэра Киева с победой, если, конечно, им не будет он сам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН.

«В случае проигрыша я, как любой порядочный политик и человек, поздравлю победителя», - сказал В.ГОРБАЛЬ.

Вместе с тем кандидат в мэры Киева отметил, что выборы для него лично и для политической силы, которую он представляет, являются «возможностью общаться с киевлянами».

«Я приложу максимум усилий, чтобы наши предвыборные обязательства были реализованы независимо от того, какой будет власть в Киеве завтра», - подытожил В.ГОРБАЛЬ.