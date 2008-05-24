На трассе Киев-Чоп погибли 11 человек

В Житомирской области во время дорожно-транспортного происшествия погибли 11 человек.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций в Житомирской области.

Авария произошла вчера в Житомирском районе на трассе «Киев-Чоп» около 22.00.

В результате столкновения маршрутного такси «Фольксваген» с грузовиком погиб водитель и все пассажиры микроавтобуса. Водитель грузового автомобиля получил травмы.

Подробности трагедии устанавливаются.

В Житомирской области создан оперативный штаб в связи с масштабной аварией на трассе “Киев-Чоп”, в результате которой погибли 11 человек.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации, в штаб вошли заместители председателя ОГА, начальники управлений, представители Управления МЧС в области, прокурор и начальник областного УМВД. Возглавил штаб председатель облгосадминистрации Юрий ЗАБЕЛА.

Штаб решает вопрос организации приезда родственников погибших, опознавания и транспортировки тел. Для родственников погибших заказаны гостиничные номера, организовано горячее питание.