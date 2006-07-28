Готовьте подарки системным администраторам

08:30, 28 июля 2006
Разное
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Сегодня - Всемирный "День сисадмина"

Сегодня, 28 июля системные администраторы отмечают свой профессиональный праздник - всемирный "День сисадмина".

День системного администратора (System Administrator Appreciation Day, SAAD) ежегодно отмечается в последнюю пятницу июля. Праздник придумал чикагский системный администратор Тед Кекатос (Ted Kekatos). Идея родилась, когда Кекатос увидел в журнале рекламу принтеров Hewlett Packard LaserJet 4000. На картинке был изображен сидевший в своем закутке системный администратор и тянущаяся до двери очередь пользователей, державших в руках упакованные коробки с подарками, корзины с фруктами и букеты цветов. Реклама иллюстрировала, что покупатели принтеров HP выражают благодарность системному администратору.

За несколько месяцев до этого Тед купил целую кучу таких принтеров для своей компании, поэтому он поинтересовался у сотрудников: "Где моя благодарность? Взгляните на этого парня! Он получает подарки за свою тяжелую работу". Все, разумеется, отвели глаза и рассмеялись. Тед зарегистрировал доменное имя SysAdminDay.com, сделал сайт, и разослал десяткам своих друзей приглашение на "День сисадмина", который он запланировал на последнюю пятницу июля. Впервые неофициальный праздник системных администраторов отмечался 28 июля 2000 года.

По материалам Ленты.ру

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