На двух центральных улицах Киева введено одностороннее движение

Одностороннее движение для автотранспорта введено еще на двух центральных улицах Киева: Антоновича (Горького) и Большой Васильковской (Красноармейская).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской горгосадминистрации, таким образом, водители будут иметь возможность ехать к центру города от Лыбидской площади по улице Большая Васильковская, а в обратном направлении – по улице Горького. В таком же режиме будет работать и общественный транспорт.

«Киевская власть идет путем европейских традиций. Мы впервые ввели одностороннее движение на столичных улицах, проверили эффективность таких нововведений на примере улицы Саксаганского и Жилянской, и имеем положительный опыт в борьбе с заторами и в повышении безопасности передвижения. Сегодня мы открыли две важные магистрали с односторонним движением, кроме того, уже 11 улиц Киева работает в таком режиме. Увеличение пропускной способности позволит также улучшить экологическую ситуацию в прилегающем к улицам районе», – цитирует городского председателя Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО его пресс-служба.

По словам первого заместителя КГГА Дениса БАССА, для организации троллейбусного соединения на улице Горького построена новая троллейбусная линия длиной 3,4 км, движение троллейбусных маршрутов №12 та №40 продолжено к ул.Саксаганского, установлено 2 новые остановки автобусов и троллейбусов на ул. Большой Васильковской.

По подсчетам столичной власти, внедрение одностороннего движения даст возможность сократить задержки движения транспорта на перекрестках, увеличить пропускную способность на 20-50%, беспрепятственно парковать автотранспорт. Кроме того, это сократит количество ДТП, повысит уровень безопасности движения и увеличит скорость соединения общественного транспорта, считают в КГГА.

В целом за 2008-2009 годы запланировано ввести одностороннее движение еще на 61 улице в пяти районах Киева.