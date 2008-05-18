Покупателем самых дорогих картин в мире оказался Роман Абрамович

Таинственным покупателем "Триптиха" (Triptych, 1976) Фрэнсиса Бэкона и картины Люсьена Фрейда "Спящая соцработница" (Supervisor Sleeping) оказался губернатор Чукотки и предприниматель Роман Абрамович, пишет в воскресенье газета The Times со ссылкой на "надежные источники".

"Спящую соцработницу" продали на аукционе Christie`s в Нью-Йорке во вторник. Картина ушла за 33,6 миллиона долларов, что стало рекордом цены для произведения кого-либо из ныне живущих художников. В среду уже на Sotheby`s за "Триптих" Бэкона покупатель заплатил 86,3 миллиона долларов, таким образом обновив рекорд для картин этого автора.

По словам редактора издания The Art Newspaper Кристины Руис (Cristina Ruiz), она впечатлена выбором Абрамовича. "Это хорошие приобретения, и, я думаю, они не упадут в цене", - пояснила собеседница The Times, добавив, что российский бизнесмен пока новичок на рынке искусства.

Как утверждает The Times, на приобретение картин Бэкона и Фрейда Абрамовича вдохновила его 26-летняя подруга Дарья Жукова, которая увлекается искусством и недавно запустила собственную линию одежды и аксессуаров. Представители чукотского губернатора отказались комментировать газете "его личные дела".

Лента.ру