В киевском Гидропарке сгорел ресторан

Этой ночью на территории парка отдыха „Гидропарк” в двухэтажном здании ресторана „Сан-сити” вспыхнул пожар.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в Киеве, информация о пожаре поступила около трех часов ночи от охранников. Пожарники оперативно отреагировали на вызов и уже за несколько минут прибыли на место чрезвычайной ситуации. На то время почти весь ресторан был охвачен огнем. Полностью ликвидировать пожар удалось лишь за два часа.

В результате пожара сгорело и было разобрано 600 кв. м конструкций крыши, мебель и оборудование внутри ресторана. Жертв и пострадавших от огня нет. Причина пожара выясняется.