График работы прес-центра УКРОПа в День выборов

25 октября 2015 в день проведения местных выборов в Киеве будет работать пресс-центр «Украинское объединение патриотов - УКРОП».

В пресс-центре будут проходить брифинги ключевых спикеров партии относительно хода выборов на общенациональном уровне и в пределах Киева.

График брифингов: 12.30; 15.30; 18.30; 21.30.

Кроме того, УКРОП проведет двухдневный телевизионный марафон, посвященный голосованию.

На YouTube-канале партии в режиме реального времени будут транслироваться брифинги пресс-центра, а также включение кандидатов от партии на местных выборах по всей стране, видео и комментарии участников избирательного процесса.

После 20.00 будут обнародованы результаты экзит-полов из разных городов и областей страны, которые будут проводиться по заказу местных организаций укропа.

Марафон будет транслироваться также и в пресс-центре.

Фото- и видеоматериалы будут доступны для скачивания на FTP-сервері (login: ukrop, pass:electwin).

Пресс-центр расположится по адресу: Майдан Незалежности, торговый центр «Глобус» (3-я линия), 3-й этаж. Начало работы в 12.00.

После 22.00, в связи с закрытием ТЦ «Глобус», вход в пресс-центр укроп будет осуществляться со стороны улицы Институтской.

Дополнительная информация и аккредитация СМИ по телефону + 38-050-305-66-22, email -press@ukrop.com.ua . Аккредитация проводится до 18.00 субботы, 24 октября.