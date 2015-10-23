У Sport Life теперь 40 клубов!

Чтобы получить фитнес мирового уровня, жителям Запорожья теперь нет необходимости ехать в Европу и Америку. Потому что фитнес международного уровня пришел к ним. 22 октября Sport Life презентовал тут свой 40-й клуб.

Фитнес стал не только качественней, он стал более доступным. Клиенты Sport Life имеют доступ к тренировкам во всех городах Украины, где есть и клубы сети. Значит, командировка, отпуск, путешествие теперь не повод прекращать тренировки!

«Открывая наши клубы, мы хотим приучить украинцев к здоровому образу жизни. Сегодня только 3% украинцев занимаются спортом. Для сравнения, в развитых европейских странах этот показатель - 12%. Мы делаем спорт доступным для наших соотечественников. Наши специалисты специально разрабатывают широкий спектр абонементных предложений. Самые лояльные – 10 гривен в день. По-моему это смешная цена за здоровье», - комментирует Константин Дедищев, вице-президент по маркетингу ГК Sport Life.

Запорожский клуб премиум класса предлагает самый широкий спектр фитнес-услуг в городе. Мини-футбольные поля уже летом принимали профессиональные и любительские матчи. Открытую тренировку в аква-комплексе в день открытия провела юношеская команда Запорожской федерации плавания.

«Клубы Sport Life - это не только места для тренировок. Их можно рассматривать как полноценные места семейного досуга. Каждый член семьи может найти здесь занятие себе по душе. А летом здесь будет функционировать полноценный аква-комплекс с открытыми бассейнами, - делится Дмитрий Музычук, руководитель отдела продаж Sport Life Запорожье.