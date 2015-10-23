С 23 октября в 11 павильоне Экспоцентра Украины "Выставка древностей и минералов" открывает новый сезон

На выставке представлены самые большие частные коллекции минералов и окаменелостей в Украине. В этом сезоне, еще больше экспонатов, увлекательных экскурсий, интерактивных программ для детей и взрослых. В программе: множество образцов минералов со всего мира в их натуральном виде; палеонтологическая коллекция, 80 %, которой состоит из окаменелостей, найденных в Украине; познавательные экскурсии, специально адаптированные для разных возрастов, и одинаково занимательные для детей и взрослых; научно- популярные кинофильмы; мастер-классы по палеонтологии и минералогии (определение, препарирование, обработка камней и окаменелостей, изготовление сувениров); раскопки древностей; путешествие в «Мир микромаунтов»; клуб палеонтологии и геологии; эксклюзивные сувениры, конкурсы и активности для детей.

Выставка будет работать с 11.00 до 18.00, в 11 павильоне, Экспоцентра Украины (ВДНХ), просп. Академика Глушкова, 1. Телефоны: (095) 503-23-75, (068)868-92-63, (063) 705-86-06, е-mail: paleomax@ukr.net

Подробности на сайте: http://paleomax.com/