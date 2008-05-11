Сражение на Эльбе прошло под Киевом (фоторепортаж)

Военно-историческую реконструкцию «Великая победа! Май 1945-го» ко дню Победы организовала Молодежная общественная организация «Киевский клуб «Красная звезда». Участники действа разыграли эпизод боя, состоявшегося в мае 1945 года в районе реки Эльба возле города Штольберг между стрелковой ротой Первого Украинского фронта Красной Армии, усиленной представителями армий союзников США и Великобритании, и немецкой тактической группой.

Зрители увидели действо в режиме реального боя –с формой, снаряжением и военной техникой времен Второй мировой войны. Всего в реконструкции приняли участие свыше 700 человек – больше 300 членов военно-исторических клубов Украины, России, Беларуси, Латвии, Эстонии, Чехии, а также служащих внутренних войск МВД, ВС Украины, других силовых структур.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО с семьей и министр обороны Украины Юрий ЕХАНУРОВ пришли посмотреть сражение.

Фото Николая Лазаренко, Ирины Черепинской, Сергея Алексеенко / POOL / УНИАН