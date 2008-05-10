К извержениям крупнейшего вулкана Европы все уже привыкли

На острове Сицилия в субботу началось извержение вулкана Этна, крупнейшего действующего вулкана в Европе, передает Лента.ру . Один из кратеров выбрасывает в воздух лаву и пепел, однако опасности для близлежащих населенных пунктов эти выбросы не представляют.

По данным агентства, ситуация находится под контролем Департамента гражданской обороны провинции Катания и Национального института геофизики и вулканологии в Палермо.

Последний раз вулкан Этна извергался в ноябре 2007 года. Тогда пеплом оказались накрыты несколько местных деревень, а аэропорт провинции Катания пришлось закрыть на один день.

Самое крупное извержение Этны за последнее время произошло в 2001 году и привело к введению в Катании чрезвычайного положения.